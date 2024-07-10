فيديو/السيد نصر الله: حماس تبلغنا بما يجري بالمفاوضات ونؤيد ما تقرره

العالم- فلسطين

واضاف السيد نصر الله في كلمة له الاربعاء خلال الاحتفال التأبيني للقائد الجهادي الشهيد محمد نعمة ناصر(ابو نعمة) :لدى حديثه عن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن حماس "تُفاوض باسمها وباسم كل محور المقاومة، وما ترضى به حماس نرضى به جميعاً".

ولفت السيد نصر الله إلى أن المقاومة في لبنان لم تطلب من حركة حماس أن تُنسق معها بشأن المفاوضات، "لكننا نؤيدها بكل قراراتها ومعها إلى آخر الخط" بل هي تقوم بتلقاء نفسها "بإبلاغنا بما يجري".

وأضاف: "يجب أن نسجل لقيادة المقاومة هذا العزم والثبات في ملف المفاوضات، ونحن نعلم حجم الضغوط من العدو والصديق".

كما أكد أن الجميع ينتظر نتيجة المفاوضات، علماً أن "العالم كله سلم أن إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري ويجب وقف إطلاق النار".