شاهد/السيد نصر الله يكشف عن فضيحة لجيش الاحتلال يوم 7 أكتوبر

العالم- لبنان

وفي كلمة له خلال الاحتفال التكريمي، الذي أقامه حزب الله بمناسبة تأبين القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" كشف السيد نصر الله ان بعض التحقيقات بشأن 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 "كشفت نقاط الضعف"، لافتاً إلى أن "الجيش" الإسرائيلي، "قتل معظم المدنيين الإسرائيليين ضمن بروتوكول هانيبال إن لم نقل كل المدنيين في 7 أكتوبر".

وبروتوكول “هانيبال” إجراء يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر الاسرائيليين، حتى لو كان ذلك بقتلهم.

وأوضح السيد نصر الله أن "جيش" الاحتلال يُعاني من نقصٍ في العديد، وهم "مضطرون إلى محاولة إجبار الحريديم على التجنيد"، مضيفاً أن "جيش" الاحتلال مضطر إلى تمديد التجنيد الإجباري "وهذا له أثر اقتصادي واجتماعي كبير في المجتمع الإسرائيلي".

وأشار إلى أن أهداف استنزاف الاحتلال في الاقتصاد والعديد والواقع الاجتماعي "مُحققة، وهذا سيضطره إلى وقف العدوان على قطاع غزة".

كما أكد أن الفشل هو عنوان هذه الحرب لدى "إسرائيل"، إذ لم يحقق في الشهر العاشر منها أياً من أهدافه المعلنة.