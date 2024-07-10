داخلية فلسطين تحذر أهالي غزة من الاستجابة لدعوات الاحتلال بالنزوح

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، شددت الوزارة، في تصريح، على أن ما يدعيه الاحتلال من وجود ممرات آمنة للمواطنين، إنما هي ممرات للموت ولقتلهم على قارعة الطريق كما حدث على مدى الشهور السابقة.

وقالت إن منشورات الاحتلال التي تطالب المواطنين بالنزوح للجنوب تأتي في إطار الضغط والإرهاب النفسي الذي يمارسه تجاههم.

وأضافت الوزارة أن جيش الاحتلال يحاول نشر بعض الصور لمرور نازحين بهدف خداع المواطنين واستدراجهم.

وحيّت وزارة الداخلية صمود المواطنين ورفضهم الاستجابة لتهديدات الاحتلال ووسائل الضغط والإرهاب النفسي التي يمارسها.

ووجهت المواطنين إلى أنه “في حالة وجود خطر على حياتكم الانتقال لمكان قريب من منطقة سكنكم لحين زوال الخطر، مع التأكيد أنه لا وجود لأي مكان آمن في محافظات القطاع كافة من شماله إلى جنوبه”.