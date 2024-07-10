فرنسا تتأرجح بين اليمين واليسار بعد الانتخابات التشريعية

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وحضرت غزة والموقف من العدوان الإسرائيلي عاملا قويا في رأي الناخبين الفرنسيين.

في موضوع أخر، تطرق نشطاء مواقع التواصل الی عالم متعدد الأقطاب، وهو ما تعمل منظمة شنغهاي لتعزيزه من خلال خطوات عدة. أبرز هذه الخطوات التعامل بعملة غير الدولار. هذا الامر يعني حرباً مالية واقتصادية مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. لكن ألم يحن الوقت لإفساح المجال امام خيارات أخرى بعد عقود من سيطرة الدولار على التجارة العالمية؟

اما في الولايات المتحدة فالحديث الأبرز هذه الأيام هو الرئيس جو بايدن وضرورة انسحابه من السباق الرئاسي. هذا الكلام بدأ يتزايد بعد الاداء الضعيف لبايدن أمام منافسه دونالد ترامب. لكن هل من الممكن أن ينسحب بايدن ومن سيكون بديلا له؟

ايضاً في الولايات المتحدة، تعود حوادث العنف بقوة. فقد تحول حفل عيد ميلاد إلى مأساة بعد مقتل أربعة أشخاص في حادثة إطلاق نار في ولاية كنتاكي.

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