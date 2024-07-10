استمرار عمليات حزب الله في شمال فلسطين المحتلة ونزوح السودانيين من شمال ولاية سنار

العالم - بانوراما

وفي الملف الأول من برنامج بانوراما، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّ جبهة المقاومة في لبنان هي جبهة إسناد لجبهة غزة مشدداً على استمرار العمليات في شمال فلسطين المحتلة حتى نهاية المعركة.

وأضاف السيد نصر الله أن الفشل هو عنوان هذه المعركة، وأن أياً من الأهداف لم يتحقق وكل ما يجري في غزة هو دليل على فشل الجيش الإسرائيلي، واصفاً العدوان على غزة بأنّه أفشل معركة يقودها جيش الاحتلال حتى الآن.

وفيما يتعلق بالمفاوضات أكد السيد نصر الله أنّ حركة حماس تفاوض عن نفسها وعن كل محور المقاومة وما تقبل به حماس يقبل به المحور.

وأكد السيد نصر الله أن من يهدد باجتياح جنوب الليطاني فلينظر الى الفشل في رفح بمساحتها الضيقة، مضيفاً أن ما جرى في غزة خفّض سقف الأهداف الإسرائيلية المعلنة تجاه الجبهات الأخرى ولا سيما في لبنان، وأن صمودها حمى كل الجبهات من أي هجوم إسرائيلي.

في الملف الثاني من برنامج بانوراما، أجبرت قوات الدعم السريع مئات المدنيين على مغادرة قراهم في شمال مدينة الدندر بولاية سنار في جنوب شرقي السودان.

وبحسب مصادر محلية فإنّ قوات الدعم السريع أطلقت الرصاص العشوائي وسط الأحياء السكنية وسرقت سيارات للمواطنين فضلاً عن ضربها الشباب وتعذيبهم ما اضطرهم الى مغادرة مناطقهم والتوجه إلى مدينة القضارف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.