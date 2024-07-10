الرئيس الايراني المنتخب يرد على رسالة هنية

العالم - ايران

وأكد بزشكيان لهنية أن إيران ستواصل دعمها "الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس الشريف".

وتابع بزشكيان في رسالته: "أثق بأن الشعب الفلسطيني وفي ظل صموده التاريخي وبطولات مقاوميه، سيُحقق النصر".

وقبل أيام، بعث هنية، برسالة تهنئة إلى بزشكيان، بمناسبة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، ونيله ثقة الشعب الإيراني بانتخابه رئيساً للبلاد.

وقال هنية لبزشكيان: "نبعث إليكم بهذه التهنئة، في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني ومقاومته إحدى أشرف معاركه التاريخية، بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، وفي ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب الإبادة الجماعية ووحشية الاحتلال الصهيوني النازي".

وأضاف هنية "أننا وشعبنا على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها".