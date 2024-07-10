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الصين تعترض على وصفها في بيان الناتو بأنها "تهديد"

الصين تعترض على وصفها في بيان الناتو بأنها
الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعربت السفارة الصينية لدى واشنطن عن اعتراضها على وصف جمهورية الصين الشعبية في بيان الناتو باعتبارها "تهديدًا"، ودعت التحالف إلى الكف عن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

العالم-اسیا والباسفیک

وقالت البعثة الدبلوماسية في تعليق على البيان الصادر عن حلف شمال الطلسي يوم الأربعاء، إن "تضخيم فرضية ما يسمى بـ"التهديد الصيني" لا طائل منه على الإطلاق".

وأكدت أن الصين تعارض بشدة استخدام دول الناتو لمشاكل النقاط الساخنة الإقليمية لتشويه سمعة الصين والتحريض على حرب باردة جديدة".

ودعت بكين حلف شمال الأطلسي إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي تجاوزها الزمن، فضلا عن "التصرفات الخطيرة التي تغرق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفوضى".

وشددت السفارة الصينية في واشنطن على أن "ما ينبغي عليهم فعله هو اتخاذ بعض الإجراءات البناءة لاستعادة الأمن والاستقرار في كل من أوروبا والعالم أجمع".

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