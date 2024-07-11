رئيس وزراء إسبانيا يدعو الغرب لعدم 'الكيل بمكيالين' في حربي أوكرانيا وغزة

العالم - أوروبا

وسانشيز الذي أصبح من أشدّ منتقدي الاحتلال "الإسرائيلي" في الاتّحاد الأوروبي أدلى بتصريحه هذا على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي أعلن خلالها قادة دول الحلف عن مساعدات جديدة لكييف.

وأضاف “إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة”.

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي إلى اعتماد “موقف سياسي ثابت” في هذا الموضوع، “من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين”.

وأضاف “يجب أن نهيّئ الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار”، محذراً من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبرزت إسبانيا في الأشهر الأخيرة كأحد الأصوات الأكثر انتقاداً داخل الاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كلّ من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين.