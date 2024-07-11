مخبر: اداء وزارة الخارجية في حكومة الشهيد رئيسي كان متالقا

العالم - ايران

وخلال زيارته لمعرض "منجزات الحكومة الثالثة في 1020 يوم خدمة" المقام في وزارة الخارجية، حيّا مخبر ذكرى الشهيدين رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، واعتبر انهما كانا بالمستوى المنشود للجمهورية الاسلامية وقال: إن توسيع العلاقات مع الجيران والدول الإسلامية والدول الصديقة وغير المعادية كان استراتيجية جادة للرئيس الشهيد في مجال السياسة الخارجية، حيث نفذ الشهيد أمير عبد اللهيان هذه الاستراتيجيات بشكل جيد، وخلال تلك الفترة كان اداء وزارة الخارجية رائعا في مجال الدبلوماسية.

واعتبر الرئيس بالانابة الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، والتجارة الحرة للاتحاد الأوراسي، من أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في الحكومة الثالثة عشرة، وأضاف: ان خدمات الشهيد أمير عبد اللهيان في مجال جبهة المقاومة في المنطقة أيضاً كانت بحيث كان قادة فصائل المقاومة اعتبروه ليس فقط وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل أكثر من ذلك، وزير خارجية حركة المقاومة.

واشاد بجهود الشهيد أمير عبداللهيان في حماية المصالح الوطنية، بما في ذلك الطريقة التي أدار بها الأجواء بعد تنفيذ عملية "الوعد الصادق"، وأوضح: ان الشهيد أمير عبداللهيان، رغم «تواضعه»، كان يفاوض دائما من موقع «الاقتدار» . والسبب في أن قائد الثورة الاسلامية أعطى الحكومة الصلاحية الكاملة، يعود الى ثقة سماحته الكاملة بالرئيس الشهيد على المستوى الكلي، وثقته بالدكتور أمير عبد اللهيان في "المجال الدبلوماسي".

واوضح بانه تم استخدام كافة القدرات في الحكومة الـ13، سواء في وزارة الخارجية أو في السفارات، مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها الدبلوماسيون والسفراء والعاملون بوزارة الخارجية.

كما أكد القائم بأعمال رئيس الجمهورية خلال لقاء حضره كبار خبراء وزارة الخارجية، على ملاحقة الجرائم الصهيونية قانونيا في المحاكم والمحافل القانونية الدولية، مستعرضا آخر تطورات السياسة الخارجية وخاصة في الشأن الفلسطيني.

وزار مخبر معرض "إنجازات السياسة الخارجية للحكومة الـ13 في 1020 يوم خدمة" ونشاطات الشهيد أمير عبد اللهيان والجهاز الدبلوماسي للحكومة الـ13 في مجالات سياسة الجوار والدبلوماسية الاقتصادية بما في ذلك الحصول على النقد الأجنبي وخلق فرص العمل في البلاد، الترانزيت والنقل والمواصلات، تحويل الأموال، إصدار الخدمات الفنية والهندسية، قواعد المعرفة ونقل التكنولوجيا، الدبلوماسية العامة والإعلامية، الدبلوماسية المتوازنة، دبلوماسية المقاومة، الدبلوماسية القنصلية والدبلوماسية الشعبية.