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مفاوضات الدوحة ومواقف الأمين العام لحزب الله

الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

ما المتوقع من جولة الدوحة بشأن غزة بعد القاهرة على وقع تصعيد العدوان وعمليات المقاومة النوعية في كل القطاع؟

العالم مع الحدث

ماذا يعني الحديث عن مفاوضات طويلة ومعقدة يضع نتنياهو العراقيل أمامها بحسب حماس ومعارضيه؟

كيف تقرأ اليوم مواقف الأمين العام لحزب الله لجهة دعم مقاومة غزة وإسنادها حتى تحقيق أهدافها وأن جبهتنا لم تتعب؟

ما دلالة كلام السيد نصرالله بأن حماس تفاوض عن كل محور المقاومة وما تقبل به نقبل به جميعا؟

ماذا عن تأكيده بأن الفشل هو عنوان معركة الكيان حيث لم يحقق جيشه أيا من أهدافه المعلنة وإذا أصر نتنياهو على المعركة سيأخذ كيانه إلى الخراب؟

كيف يقرأ الاحتلال رسالته بأن المقاومة في لبنان جاهزة ومستعدة والدليل ردة فعلها على الاغتيالات وهي جاهزة لأسوء الاحتمالات؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان هيثم عبدو، ومن بيروت أيضا رئيس الرابطة الدولية للمحللين السياسيين د.محسن صالح.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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