الاحتلال يرفض إعطاء أي ضمان بشأن وقف دائم لإطلاق النار + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار هيثم عبدو أن مفاوضات يومي الإثنين والثلاثاء في القاهرة إنما كانت مفاوضات أولية تمحورت حول محور فيلادلفيا و معبر رفح، وقال إن هناك أجواء إيجابية مبدئيا حول معبر رفح ولكن هناك نقاش إضافي حول آلية تشغيل المعبر.

وبشأن محور فيلادلفيا أوضح أن هناك طرح إسرائيلي حول بناء جدار آمني على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، وحتى الآن لم تتوصل الأطراف بهذا الموضوع إلى اتفاق وما زال الموضوع قيد الدرس من قبل المصريين والمقاومة.

وأضاف أن المفاوضات في الدوحة بانتظار رد الكيان الصهيوني حول ردود المقاومة على البند 14 بالتحديد، حيث أن الخلاف منذ انطلاق هذه الجولة من المفاوضات هو حول البند 14 الذي له علاقة بوقف دائم لإطلاق النار.

ولفت إلى أن: الصياغة تقول إن مصر وقطر والولايات المتحدة "سوف تبذل قصارى جهدها" من أجل وقف إطلاق النار، وكان اقتراح المقاومة استبدال هذه العبارة بعبارة "ضمان" حيث هي عبارة ملزمة وقوية ولها مفعول عملي.. لكن الكيان الصهيوني رفض، فتقدمت الولايات المتحدة بصياغة أخرى وهي كلمة "تعهد".. وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق حولها.

وقال هيثم عبدو: نعتقد أن العقدة الأساسية هي في نقطتين أساسيتين، أولا وقف أطلاق نار شامل والكيان الصهيوني لايريد هذا ولا يريد أن يقدم أي ضمانات، والثانية هو الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..