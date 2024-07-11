فيديو خاص: نتنياهو يعتزم التخلي عن وزير الحرب.. فمن البديل؟!!

العالم - خاص بالعالم



البيت الاسرائيلي يتداعى، ويتمايل مع كل ريح، ويتهدده الانهيار بفعل صراعات التيارات والاحزاب السياسية مع بعضها ومع المؤسسة العسكرية والأمنية. على خلفية عمل الحكومة والعدوان على غزة وتبعاته الثقيلة على الكيان الاسرائيلي وحكومته.

تبعات كانت آخرها ما كشفت عنه الإذاعة الإسرائيلية عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الحرب وعضو مجلس الحرب يوآف غالانت. الإذاعة قالت إن نتنياهو ومقربيه يخططون لمنح وزارة الحرب إلى جدعون ساعر المنشق عن حزب يني غانتس. صحيفة جيروزاليم بوست قالت إن الخلاف بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس أكبر من أي خلاف سابق بينهما.

في اتساع للشرخ السياسي بين نتنياهو والمعارضة، وفي خرق قانوني جديد، امتنع نتنياهو عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة يائير لبيد، وألغى مؤخرا لقاءين معه، وفق إذاعة الاحتلال، موضحة أن هذا الامتناع يتعارض مع ما يلزم به القانون رئيس الوزراء بلقاء زعيم المعارضة كل شهر.

نتانياهو الذي يجد نفسه محاصرا من معارضته ومخالفيه، بات يتلقى الانتقاد من حلفائه واليمين المتطرف الذي يدعمه. إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن وزير المالية سموتريتش انتقاده ومعارضته لاي صفقة تبادل محتملة مع حماس، معتبرا الصفقة هزيمة وإذلالا لتل ابيب، وانتصارا للسنوار.



موقف سموتريتش من المفاوضات وصفقة التبادل، يتعارض تماما مع ما يراه رئيس شعبة البحث في الاستخبارات العسكرية الأسبق عاموس جلعاد، الذي أكد أنه لن يكون هناك نصر وفق قوله دون إعادة المحتجزين، كما رأى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لن يتمكن من جلب تسوية مع حزب الله في الشمال دون تسوية في الجنوب.

الصراع الداخلي الاسرائيلي خاصة حول المفاوضات وصفقة التبادل المحتملة، أنهاها الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي في الكيان الاسرائيلي غيورا آيلاند، حين اعتبر أن تل أبيب تتهرب من إيضاح ما إذا كانت مستعدة لصفقة تعني إطلاق سراح جميع أسراها في غزة مقابل إنهاء الحرب. مشددا على أن نتنياهو غير مستعد للالتزام بذلك؛ في المقابل، لن تتخلى حماس عن أهم ورقة لديها إذا لم تكن هناك نهاية للحرب.