ايرن تفند مزاعم الناتو بشان مساعدة ایران لروسيا في الحرب الاوكرانية

العالم - ایران

وردا على جزء من بيان قمة الناتو بواشنطن اعرب كنعاني عن الاسف لان ما نشهده في اوكرانيا هو ناجم عن السياسات والاجراءات الاستفزازية للناتو ومحورها امريكا والتي ما تزال مستمرة على قدم وساق.

وتابع الناطق باسم الخارجية الايرانية انه كما اعلنا مرارا فان اي محاولات ترمي الى ربط الحرب الاوكرانية بالتعاون الثنائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا، هو عمل ذو طابع سياسي مغرض وهدفه إضفاء الشرعية على التدخلات واستمرار تدفق المساعدات العسكرية للغرب على اوكرانيا.

واكد ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة دائما على العمل باتجاه تعزيز الدور البناء والباعث للاستقرار وارساء الامن المستدام في المنطقة والعالم، مؤكدا اننا لم نزود روسيا البتة بمسيرات في الصراع الاوكراني وما زلنا نؤكد على المقاربة السياسية لهذه الازمة واقرار السلام المستدام.