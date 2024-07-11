تايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية بمحيطها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

التوترات العسكرية بين الصين وجيرانها تتصاعد، لاسيما تلك المتعلقة بتايوان، إذ تسير بكين عددا كبيرا من طائراتها الحربية وسفنها باتجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وصرح وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو بالقول: 'تم رصد 66 طائرة، و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان، وإن 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية'.

يشار إلى أن هذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام، ويعود آخر رقم قياسي في هذا المجال إلى شهر مايو/أيار الماضي، حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية، و27 سفينة حربية.

وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام القوة لاستعادتها، حيث كثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه، وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو بعد تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا، إذ تعتبره بكين انفصاليا خطرا.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن مدمرة تابعة للبحرية اليابانية دخلت بشكل نادر المياه الإقليمية الصينية بالقرب من تايوان في وقت سابق من هذا الشهر دون إخطار بكين، ما أثار مخاوف جدية لديها.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن المدمرة 'سوزوتسوكي' التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أبحرت إلى المياه الصينية قبالة تشجيانغ في الرابع من تموز/يوليو، حيث أعلنت الصين أنها ستجري تدريبات بحرية.

كما نقلت محطة 'إن تي في' عن مصادر في وزارة الدفاع اليابانية أن سوزوتسوكي دخلت المياه دون إخطار الصين، وكانت مهمتها مراقبة التدريبات الصاروخية الصينية في بحر شرق الصين إلى الشمال من تايوان.

وأبحرت هذه المدمرة على بعد 22 كيلومترا من ساحل تشجيانغ لمدة 20 دقيقة تقريبا على الرغم من تحذيرات السفن.

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