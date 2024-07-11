تداعيات تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على بدء جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة حيث يسود الإعتقاد في الكيان الاسرائيلي بأن نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع حماس لأن الأثمان السياسية الباهظه التي سيكلفها هو، ستفتك يالحكومة كما يقول دان هرئيل نائب رئيس الأركان سابقا.

وناقش البرنامج موضوع عدم بعد سموتريتش عن نتنياهو فيما يتعلق برفض هذه الصفقة ورغم ذلك، وجّه تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الحكومة معتبرا ان قبول هذه الصفقه ليس النصر المطلق بل هو الفشل المطلق.



وفيما يتعلق بالجولة الاولى لمفاوضات الدوحة التي عقدت وتداعياتها على مواقف نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، اكد علي مطر المتابع للشأن الاسرائيلي، انه من الواضح ان هنالك انقسامات داخل القيادة الاسرائيلية في أن هذه المفاوضات قد عادت نتيجة امور متعددة منها، بإننا امام انتهاء معركة رفح والذهاب الى المرحله الثالثة من العملية العسكرية، والأمر الثاني هو التطور الحاصل جراء موقف جيش الاحتلال الاسرائيلي كان تطورا مفاجئا، وموقف الشاباك، بحيث انهم ضغطوا في ان هذه الحرب لم تعد ذات جدوى، وهي حرب عبثية وان مدى استمرارها سيلحق الضرر بالجيش الاسرائيلي، وبالتالي لم نحقق الأهداف الاستراتيجية فعلينا الذهاب الى الصفقة ونحرر من خلالها الاسرى وبالتالي ننهي هذه الحرب.

ولفت مطر إلى أن الامر الثالث هو الضغط الذي يحصل على نتنياهو على مستوى الكيان من الداخل من أهالي المختطفين وعلى بعض مستويات السياسية والشبهات التي تعمل، ورابعا اهمها جبهة لبنان ايضا ،وهذا كله بدا يظهر على نتنياهو اكثر، وبذلك نرى ان هنالك انقساما اسرائيليا داخل الكيان، تطرح اسئلة متعددة وهي هل نتنياهو يتجرأ فعلا للذهاب بمفاوضات، بمعنى دخولهم الصفقة وهل نتنياهو سياخذ من انتهاء عملية رفح دافعا لكي تنتهي المفاوضات ليبدا بالمرحلة، او أن نتنياهو سيستمع مجددا لصوت اليمين المتطرف مع بن غفير وسموتريتش وسيرضخ اليهم أو سيمنع موقفهما وبالتالي نبدا بالاتفاق.



كما سلط البرنامج الضوء على الخلافات العميقة التي تضرب الائتلاف الحكومي والتي وصلت الى الذروة، فالكل مغتاظ من الكل، والوزراء يتباينون في المواقف من المواضيع المطروحة ان بن غفير يعمل على تفكيك هذه الحكومة.

ومن وجوه الخلاف داخل الحكومة، ما برز اخيرا بين بن غفير ونتنياهو، حيث وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية كلاما حادا لوزير الأمن القومي، قائلا له:" انا لا أدير روضة أطفال".

ضيف البرنامج:



- د. علي مطر المتابع للشان الاسرائيلي

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