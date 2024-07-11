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فيديو خاص: شاهد على الابادة في غزة، ذهول من حجم التواطؤ!!

الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

وصف الدكتور غسان أبو ستة الناشط الانساني حجم الابادة والدمار الاسرائيلي في القطاع بأنه مذهل، معتبرا ان صمت العالم ازاء هذه المجازر على مدى اشهر العدوان سمح للكيان الصهيوني بهذا التمادي والغي في الاجرام والقتل والابادة.

العالم - ضيف وحوار

واضاف ابو ستة: اول ما يحضر في البال هو الذهول من درجة تواطؤ العالم على ان تستمر الابادة (تسعة) اشهر، وهذا الكم من الاجرام وعدم قدرة العقل الانساني على استيعاب كميمة الاجرام والقتل دون اي استراتيجية عسكرية او سياسية، فقط من اجل القتل وتغطية كوتا يومية من القتلى كل اربع وعشرين ساعة.

وتابع: بنفس الوقت هناك صمود اسطوري وقدرة من شعبنا على الثبات والبقاء في ارضه، وحوالي 800 الف في شمال غزة وصمودهم في القطاع بالرغم من الهجوم على رفح الذي كان يهدف الى افراغ القطاع واجبار الفلسطيني على النزوح الى صحراء سيناء.

وشدد الدكتور ابو ستة على ان صمود شعبنا أفشل المخططات الكبرى ولكن تواطؤ العالم سمح لاسرائيل بالاستمرار لمدة عشرة اشهر بهذه المجزرة.

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