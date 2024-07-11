توقیع مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون الحدودي بین إیران وباکستان

العالم – إيران

وترأس الوفد الإیراني المشارك في الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين إيران وباكستان، مدير عام مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة فی محافظة سیستان وبلوشستان "إیرج حسن بور" فیما ترأس الوفد الباكستاني رئیس جمارك ميناء جوادر بولاية بلوشستان الباكستانية "عرفان جاوید".

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم اللجنة المشترکة للتجارة الحدودية بين البلدين بعد يومين من المفاوضات المكثفة.

وحضر مراسم التوقيع، القنصل العام الإيراني في كويتا الباكستانية "حسن درويش وند" والقنصل العام الباكستاني في زاهدان "محمد صديق".

وبدأ الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين إيران وباكستان، والذي يركز على تطوير العلاقات التجارية والتجارة الحدودية وتسهيل شؤون الجمارك والنقل، قبل يومين في مدینة زاهدان وانتهى اليوم.

وتقرر في ختام هذا الاجتماع أن يعقد الاجتماع الـ12 للجنة المشتركة، خلال الأشهر القليلة المقبلة في باكستان.