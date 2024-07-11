حصيلة جديدة لضحايا مجازر الإحتلال المستمرة في قطاع غزة

العالم - فلسطين

وأكدت الصحة الفلسطينية على أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، ولا تستطيع سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 279 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.