إقامة ملتقى "الطفل الرضيع" العالمي في 46 دولة

العالم – إيران

وقال داود منافي بور، خلال مؤتمر صحفي أن أتباع أهل البيت (ع) سيحيون في محرم ذكرى استشهاد علي الأصغر (ع)، نجل الإمام الحسين (ع)، في إيران و45 دولة.

اليوم العالمي لعلي الأصغر(ع) يروي ويصور ذروة الظلم والتوحش واللانسانية التي مارسها آل أمية ضد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه قبل أكثر من 1300 عام.

علي الأصغر هو الإبن الأصغر للإمام الحسين (ع) وزوجته السيدة رباب (ع).

وتتجمع الأمهات في هذا الحدث بأطفالهن الرضع لإظهار التعاطف مع السيدة رباب (س).

ويقام هذا الحدث سنويا في عدد من الدول، بما في ذلك إيران والهند وباكستان والعراق والمملكة العربية السعودية وتركيا وأفغانستان.

ويُعقد هذا الملتقى منذ عام 1982، وفي السنة الأولى، عُقد حدث واحد فقط في المهدية بطهران.