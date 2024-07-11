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تخليدا لذكرى علي الأصغر (ع)؛

إقامة ملتقى "الطفل الرضيع" العالمي في 46 دولة

إقامة ملتقى
الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن داوود منافي بور، أمين المجمع العالمي لتکریم طفل الامام الحسين الرضيع، علي الأصغر (ع) أن ملتقى "الطفل الرضيع الحسيني" سيقام في أكثر من 8500 منطقة في إيران و45 دولة في العالم.

العالم إيران

وقال داود منافي بور، خلال مؤتمر صحفي أن أتباع أهل البيت (ع) سيحيون في محرم ذكرى استشهاد علي الأصغر (ع)، نجل الإمام الحسين (ع)، في إيران و45 دولة.

اليوم العالمي لعلي الأصغر(ع) يروي ويصور ذروة الظلم والتوحش واللانسانية التي مارسها آل أمية ضد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه قبل أكثر من 1300 عام.

علي الأصغر هو الإبن الأصغر للإمام الحسين (ع) وزوجته السيدة رباب (ع).

وتتجمع الأمهات في هذا الحدث بأطفالهن الرضع لإظهار التعاطف مع السيدة رباب (س).

ويقام هذا الحدث سنويا في عدد من الدول، بما في ذلك إيران والهند وباكستان والعراق والمملكة العربية السعودية وتركيا وأفغانستان.

ويُعقد هذا الملتقى منذ عام 1982، وفي السنة الأولى، عُقد حدث واحد فقط في المهدية بطهران.

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