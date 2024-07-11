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لاعب شطرنج إيراني يافع يسجل رقما قياسيا مذهلا

لاعب شطرنج إيراني يافع يسجل رقما قياسيا مذهلا
الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

بفوزه بلقب "الأستاذ الكبير" أصبح سينا ​​موحد أصغر لاعب شطرنج إيراني يفوز بهذا اللقب، وفي هذا الصدد حطم الرقم القياسي لمواطنه علي رضا فيروزجا.

العالم إيران

وخلال بطولة باكو الدولية للشطرنج، فاز سينا موحد بالبطولة، وبذلك حقق المعايير اللازمة لتحقيق لقب الأستاذ الكبير.

وأصبح موحدا أستاذا كبيرا في لعبة الشطرنج بعمر 14 عاما وشهرا واحدا.

وبهذه الطريقة أصبح أصغر لاعب شطرنج إيراني يفوز بلقب أستاذ الشطرنج الكبير.

وكان هذا اللقب مملوكا سابقا لعلي رضا فيروزجا، حيث أصبح فيروزجا أستاذا كبيرا في لعبة الشطرنج عندما كان عمره 14 عاما و8 أشهر.

في ذلك الوقت، كان فيروزجا يلعب لفريق الشطرنج الوطني الإيراني، ولكن مرت عدة سنوات منذ أن غادر إيران ويلعب تحت العلم الفرنسي.

ويعد سينا موحد اللاعب الأكثر موهبة في تاريخ الشطرنج الإيراني الذي يتسلق أعلى قمم الشطرنج في العالم.

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