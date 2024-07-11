قاليباف يلتقي الرئيس الروسي

العالم – إيران

وعقد اللقاء على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية العامة لمجموعة بريكس المنعقد في سانت بطرزبورغ.

ومثلت مواجهة الأحادية القطبية وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين أهم الموضوعات التي تطرق إليها الطرفان في اللقاء.

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف انه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متابعة الاتفاق المالي بين البلدين وكذلك مشروع الممر وشدد على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية.

وقال قاليباف في حسابه الشخصي على منصة "اكس": "ان الرئيس الروسي طمان بشان استمرار توسيع العلاقات بين ايران وروسيا على غرار عهد اية الله رئيسي وطلب مني ابلاغ تحياته الحارة وافضل تمنياته لقائد الثورة الاسلامية المعظم والشعب الايراني."

وكان رئيس البرلمان الإيراني قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين.

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين وكذلك رئيس المجلس الاتحادي الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو، وذلك للمشاركة في الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد انضمت العام الماضي رسميا إلى عضوية مجموعة بريكس لتصبح واحدة من 9 من القوى الناشئة التي تنضم إلى بريكس.

وهذه أول مشاركة لمسؤول إيراني رفيع في الجمعية العامة لبريكس بعد انضمام إيران رسميا إلى بريكس.