بارزاني لبزشكيان: مستعدون لتعزيز التعاون في جميع المجالات

العالم – إيران

وفي بيان له، أعلن مكتب رئيس منطقة كردستان العراق أن نيجرفان بارزاني أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وجدد رئيس كردستان العراق التهنئة لمسعود بزشكيان لانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنى له التوفيق في أداء المهام والمسؤوليات.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، أكد بارزاني أن منطقة كردستان العراق وأهالي المنطقة مستعدون لتعزيز أواصر الصداقة التاريخية مع إيران والتعاون المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات بناء على الاحترام والمصالح المشتركة وحسن الجوار لتحقيق التطور الثنائي.

وأشار رئيس منطقة كردستان إلى لقائه الأخير مع قائد الثورة الإسلامية وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغبة أربيل للتعاون المشترك لبناء مستقبل أفضل لإيران وكردستان العراق بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة، مبديا ثقته بأن ولاية مسعود بزشكيان ستؤدي إلى ترسيخ الصداقة بين إيران وكردستان العراق.

من جانبه، أشار الرئيس الإيراني المنتخب، وفقا لوكالة إرنا إلى أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية بين إيران و كردستان العراق، وأعرب عن شكره لنيجرفان بارزاني على التهنئة، مؤكدا في ذات الوقت على رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كردستان.