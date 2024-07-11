فيديو خاص: ردود نوعية من حزب الله على اسرائيل اليوم!!

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار قبل لحظات على بلدة الطيبة بثلاث غارات وسط البلدة ومحيط مدرسة فيها، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى مكان الاستهداف ولم تفد الانباء بعد عن مدى الخسائر وعدد الاصابات، وقد يتضح ذلك خلال الدقائق او الساعات القادمة.

وتابع مراسل قناة العالم: قبل ذلك كان هناك ايضا غارات على بلدة شيحين و طير حرفا، بالاضافة الى صواريخ اطلاق ارض-ارض على راميا ويارين والجبين في القطاع الغربي.

واشار الى ان الغارات رافقها قصف مدفعي عنيف طال العديد من القرى والمناطق اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، بالاضافة الى اطلاق القذاقف الفسفورية لاشعال المزيد من الحرائق.

واضاف مراسلنا ان المقاومة اليوم كان لها سلسلة من العمليات النوعية من حيث الاهداف والوسائط النارية، ردا على اعتداءات الاحتلال.

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