شاهد.. القسّام توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح شرقي رفح

العالم - خاص بالعالم

فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في القطاع عبر كمائن الموت وقذائف الرعب القاتلة، وذلك ردا على أرض غزة والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اعلنت أنها تمكنت من تفجير حقل ألغام في قوة هندسة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشوكة شرق رفح، مع إيقاع رتل آليات إسرائيلية عبر كمين محكم، وتدمير ثلاث دبابات وناقلة جند تابعة للاحتلال في محور نستاريم.

وفي تطور آخر استهدفت الكتائب عربة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع وأوقعت جنود الاحتلال قربها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

بدورها سرايا القدس قصفت بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات إسرائيلية في محور 'نتساريم' جنوب تل الهوا غرب مدينة غزة، واستهدفت آليات إسرائيلية متوغلة في محيط المقبرة شرق مدينة رفح.

أما كتائب شهداء الأقصى فقد جعلت تمركزا لجنود 'جيش' الاحتلال وآلياتهم العسكرية عند بوابة معبر رفح ومحيطها، هدفا لبوابل من قذائف 'الهاون'.

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها تحشدا لقوات الاحتلال في محيط موقع إسناد 'صوفا' العسكري بقذائف 'الهاون'.

كما عرضت مشاهد من استهدافها غرفة عمليات قوات الاحتلال في موقع 'ناحل عوز' بصواريخ قصيرة المدى، وذلك بالإشتراك مع كتائب المجاهدين ، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، ضمن معركة 'طوفان الأقصى'.

وكتائب المجاهدين هي الأخرى عرضت مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم غرفة عمليات 'ناحل عوز ' برشقة صاروخية.

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