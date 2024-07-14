حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية في إييليت 

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كما استهدف مقاتلو الحزب انتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية.



والاحد شن حزب الله هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة احدى وتسعين المستحدث في ‏اييليت، مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

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وأفادت مصادر محلية بسماع دوي صافرات الانذار في المستعمرات الاسرائيلية في الجليل الاعلى، وقالت ان طائرات حربية اسرائيلية تنخفض في تحليقها وتلاحق المسيَّرات عبر الحدود.



في المواقف قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،أنه توجد الآن فرصة مهمة للضغط على إسرائيل حتى تتوقف بعد فشل الضغط الأميركي وعدم جديته ،واضاف ان في لبنان هناك من يبرر لإسرائيل ما تصنعه ويطرح خيارات تعطل قوة البلد .



وعلى هامش احياء المجالس العاشورائية في لبنان،اكدت مواقف الحضور ان جيش الاحتلال الاسرائيلي مهزوم وعاجز أمام الإنجازات التي تحققها المقاومة في لبنان.

واضافت ان المقاومة ستجعل نتنياهو أسيراً لرهاناة صعبة، لافتة الى ان أيّ خيار يمكن أن يقدم عليه ستكون نتيجته الهزيمة ،حيث ان المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن ما زالت هي صاحبة الكلمة العليا وستفرض شروطها في نهاية المطاف.

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