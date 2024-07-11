فيديو خاص: ماذا عن تنازلات حماس لاسرائيل؟، قيادي يكشف!!

العالم - خاص بالعالم

وتابع كيلاني: وكما وصلتنا معلومات بأأن الجانب الاسرائيلي ناقش مع الوسطاء رد المقاومة ورد الاسرائيلي سيكون خلال الساعات او الايام القادمة.

واوضح: قبل الخوض بتفاصيل المفاوضات نريد ان نسمع الان الرد الاسرائيلي وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه، معتبرا ان العدو الصهيوني عودنا طوال جولات المفاوضات على المماطلة والمراوغة، وحتى الساعة لم نبلغ من الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات.

وشدد كيلاني: مازالت المفاوضات ترواح مكانها، ومازال الاحتلال مستمرا في تعنته ، وبالتحديد نتانياهو يمارس سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف افشال مسار المفاوضات.

واضاف: سمعنا كثيرا في وسائل الاعلان ان حماس تنازلت عن مواقفها واساسياتها والمرتكزات الاساسية للمقاومة، ونقول ليس هناك تغير في المرتكزات الاساسية للمقاومة، وانما هناك بعض المرونة لدى المقاومة حتى نتوصل الى اتفاق.

واوضح القيادي في حركة حماس وليد كيلاني: هذه المرونة ابديناها في اهم شرط وهو شرط وقف اطلاق النار، بدلا من ان يكون من اليوم الاول، بمعنى ان تكون هناك هدنة مؤقتة لمدة خمسة اسابيع، وخلالها هناك ضمانات الا يعود الاحتلال خلال هذه الفترة، وقبل الدخول في الاسبوع السادس يتم الاعلان عن الوقف الكامل لاطلاق النار.

وتابع كيلاني: وكذلك بخصوص انسحاب العدو هناك مرونة من المقاومة التي كانت تشترط انسحابه باكامل من القطاع، والوسطاء ضمنوا ان يتم انسحاب جزئي بداية وبعد عدة اسابيع ينسحب بالكامل من قطاع غزة بما فيه من ممر فيلادلفيا وممر نتساريم.

وشدد القيادي في حركة حماس وليد كيلاني على ان نتانياهو لا يريد وقف اطلاق النار، لعدة اسباب، وهو يريد الاستمرار في المعركة التي لم يحقق اي هدف فيها حتى اللحظة بعد تسعة اشهر من اهدافه المعلنة، ولذلك يعتبر اذا تم توقيع اي اتفاق فان هذا سيكون نهاية مستقبله السياسي وسيذهب بهده الى المحاكمة او السجن.

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