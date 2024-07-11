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الكرملين: القرار الأمريكي لنشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا يؤدي إلى حرب باردة

الكرملين: القرار الأمريكي لنشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا يؤدي إلى حرب باردة
الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار الولايات المتحدة نشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا يؤدي إلى "حرب باردة".

العالم-الامريكيتان

وقال بيسكوف في حديث للإعلامي بافيل زاروبين، يوم الخميس، إن "كل ذلك قد كان. وتعود كل صفات الحرب الباردة مع المجابهة والمواجهة المباشرة".

وأشار بيسكوف إلى أن ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا "تشارك في النزاع في أوكرانيا بشكل مباشر"، وأن هدفها "إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا في ميدان القتال".

وأضاف أن ذلك "ليس سببا للتشاؤم، بل بالعكس لنحشد القوة... وننفذ أهداف العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وكان البنتاغون قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أنظمة الأسلحة البعيدة المدى، بما فيها أسلحة فرط الصوتية، على أراضي ألمانيا.

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