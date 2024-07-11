إيران تنفي تسليح أنصار الله في عملياتها البحرية

العالم-إيران

جاء النفي، في أعقاب تقرير أصدره الجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، والذي يزعم أن السفينة النرويجية "ستريندا" تعرّضت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي للقصف من قبل حركة أنصار الله اليمنية، باستخدام صاروخ "كروز" إيراني الصنع مضاد للسفن في البحر الأحمر.

وزعم التقرير أن المحرك المستخدم في الصاروخ الإيراني، يتمتع بميزات فريدة "تتوافق مع حطام المحرك الذي تم انتشاله من هجوم أنصار الله على سفينة "ستريندا".

ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة المزاعم الأمريكية، ونفت تسليح جماعة أنصار الله اليمنية.

وأضافت: "نحن ندرك أن جماعة "أنصار الله" اليمنية طوروا قدراتهم العسكرية بشكل كبير بالاعتماد على مصادرهم الخاصة"، وتابعت البعثة أن "الحرب الطويلة ضد الجماعة هي العامل الأساسي وراء توسيع قدراتهم العسكرية".