قصف متبادل عبر خط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان المحتل

العالم-سوريا

وأوضحت المصادر أن صاروخين أُطلقا من داخل الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدة "تسيل" وقرية "عدوان" في منطقة وادي اليرموك، شمال الحدود السورية الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي عاودت قصف الأراضي الزراعية في محيط تل عشيرة، إلى الشرق من تسيل، دون وقوع أي أضرار.

وتقع بلدة تسيل في منطقة وادي اليرموك عند المثلث الحدودي السوري الأردني مع الجولان المحتل، وتبعد نحو 10 كم شمال حدود المملكة الأردنية.

ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفاً متبادلاً على طرفي خطوط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.

ويفصل قوات الجيشين السوري والإسرائيلي في منطقة الجولان، خطان وهميان هما برافو وألفا، كانت قد أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين التحريرية عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة، ومنذ ذلك الحين تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من منطقة الجولان السورية.