أجواء مفاوضات الدوحة وخطوط نتنياهو الحمر

العالم – مع الحدث

ومع عودة الوفد الاسرائيلي، يجري الحديث من جانب الاحتلال عن خلافات عميقة تواجه المتفاوضين بعد الشروط التعجيزية التي وضعها نتنياهو تحت عنوان الخطوط الاسرائيلية الحمر والتي كررها اليوم في النقب.

فهل تفضي جولة المفاوضات الجديدة في الدوحة الى اتفاق؟ أم ستؤدي الخلافات الى افشالها كسابقاتها من جولات التفاوض؟ وماذا لو تمكن نتنياهو من الاطاحة بالصفقة بسبب شروطه التعجيزية؟ وكيف سيكون عليه مسار العدوان على غزة وفي جبهات المساندة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى فشل مفاوضات الدوحة بشأن وقف العدوان على قطاع غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..