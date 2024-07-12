الربط بين جبهتي غزة وجنوب لبنان..اتساع دائرة المطالبة بانسحاب بايدن

العالم - بانوراما

وعلى هذا الأساس أكد السيد نصرالله أن العمليات في شمال فلسطين المحتلة مستمرة حتى نهاية المعركة. كما شدد على أن حركة حماس تفاوض حول وقف إطلاق النار عن نفسها وعن كل محور المقاومة، وأن ما تقبل به حماس يقبل به كل المحور. فيما أشار إلى أن أيا من أهداف الاحتلال في غزة لم يتحقق، ما يثبت فشل العدوان الإسرائيلي

وفي الملف الثاني من برنامج بانوراما، دعا السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي بيتر ولش الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي



وأعرب ولش الذي يمثل ولاية فيرمونت عن قلقه بشأن انتخابات نوفمبر بين بايدن ودونالد ترامب، معتبرا أن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى مما هي عليه اليوم.

وشدد ولش على ضرورة إعادة تقييم فكرة استمرار بايدن في السباق الرئاسي، داعيا إياه إلى الانسحاب من أجل مصلحة البلاد. وتتزايد الدعوات من داخل الحزب الديمقراطي لتسمية شخصية بديلة تواصل المنافسة في الانتخابات مكان بايدن، والذي أثار القلق بعد أدائه الضعيف في المناظرة أمام ترامب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.