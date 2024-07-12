شهداء بينهم طفل بقصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، إن 3 شهداء ارتقوا، بينهم رضيع عقب قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المصابين، بينهم طفلة وصفت جروحها بالخطيرة، نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع نتيجة القصف.

قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم

وفجر اليوم الجمعة أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت اسلام سنيورة بعد مداهمة منزله في حي الأقصى بضاحية شويكة شمال طولكرم، وبسام شحرور من منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

قوات الاحتلال تقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل في الجهة الشرقية (حارة الشارع) من القرية، ونفذ عملية تمشيط بين منازل المواطنين قرب محطة محروقات القرية.

قوات الاحتلال تقتحم قرية مردا وتحتجز عدة شبان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرية مردا شمال سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت ما يزيد عن عشرة منازل، عرف منها منزل والد الأسير نعمان بشار خفش، حيث خرب الجنود محتوياته وصادروا تسجيل كاميرات المراقبة، ومنازل المواطنين محمد عماد ديوك، وباهر معزوز سليمان، وحسن نصفت خفش، وأحمد سليمان.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان.