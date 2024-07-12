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'خارجية فلسطين' تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف

'خارجية فلسطين' تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على موقع مسجّل على قائمة التراث العالمي لدى "اليونسكو"، كتراث ديني وثقافي فلسطيني وإنساني عالمي، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الابراهيمي الشريف وتهويده، من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية، وهو تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.

وأكدت أنها تتابع هذه الانتهاكات وغيرها مع اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة من اجل اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل لجان تقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الاماكن التاريخية ودور العبادة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للضغط على حكومة الاحتلال لوقفها فوراً. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك توفير الحماية للاماكن الدينية والتراثية والثقافية.

كما أكدت أن هذا الانتهاك وغيره من أشكال العدوان المتواصل ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، إثبات جديد على نوايا حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع وتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

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