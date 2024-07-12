وزيرا داخلية ايران والعراق يناقشان خدمات الزوار في الحدود

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, وصل وزير الداخلية العراقي "عبد الأمير الشمري "الى معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح اليوم الجمعة، وكان في استقباله وزير الداخلية الإيراني "أحمد وحيدي".

و ناقش وزيرا داخلية البلدين اخر التنسيقات والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحركة ونقل زوار العتبات الحسينية المقدسة وخدمات الجوازات وإقامة المواكب على جانبي معبر شلمجة الحدودي.

وقد حضر هذا اللقاء الى جانب وزيري داخلية إيران والعراق، كل من محافظ خوزستان والبصرة ، مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية والبوليسية ورئيس مقر الأربعين الحسيني، وعددا من المسؤولين الأمنيين و المحليين في البلدين.

ويصادف اربعين الامام الحسين (ع) هذا العام يوم الاحد الواقع في 25 اب/ اغسطس.

يشار الى ان معبري شلمجة وجذابة الحدوديين يعتبران نقطة لعبور زوار اربعين سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين (ع) ، بحيث يتوجه الالاف من محبي الامام الحسين (ع) من جميع انحاء ايران والبلدان الاخرى عبر هذين المعبرين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.