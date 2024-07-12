اعتقال عميل خطط لاغتيال قادة كبار بوزارة الدفاع الروسية + فيديو

العالم - روسيا

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الموقوف كان بصدد إرسال طرود بريدية مفخخة على شكل هدايا عبر خدمة التوصيل إلى عناوين الضباط المستهدفين.

يشار إلى أن الموقوف مواطن روسي من مواليد 1994.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1994، جهز بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية 3 طرود بريدية مفخخة بمواد شديدة الانفجار لتسليمها كهدايا عبر خدمة البريد السريع إلى عناوين إقامة الضباط الروس المستهدفين.

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ونشر الأمن الروسي فيديو للحظة اعتقال الذي كان يخطط لاغتيال الضباط الروس، والجدير ذكره أن تنفيذ المخطط كان سيجري عبر إرسال الطرود البريدية بخدمة التوصيل إلى العنوان.