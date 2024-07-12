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كاميرا العالم ترصد آخر التطورات في منطقة جسر وادي غزة

الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

نجح مراسل قناة العالم الإخبارية الزميل أحمد البلبيسي بالوصول إلى جسر وادي غزة الحد الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه

العالم - خاص بالعالم

وفيما تتمركز بجوار الجسر القوات الإسرائيلية، حاول آلاف المواطنين المخاطرة والعودة إلى مدينة غزة عبر هذا الجسر ليبدأَ جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار عليهم.

وكان مراسل قناة العالم قد أفاد ان مناطق الزهراء و المغراقة تتعرض لقصف ونسف للمربعات السكنية بشكل عنيف منذ ساعات الصباح الاولى.

واضاف ان الاحتلال حدد شارع صلاح الدين الذي يمر من جسر وادي غزة لنزوح الاهالي من المناطق المدنية الى جنوب الوادي، مؤكدا ان الموطنين يرفضون النزوح والاستجابة للاحتلال، مشيرا الى ان مناطق تل الهوى وحي الصبرة تشهد اطلاقا مكثفا وعنيفا للنار، حيث تشهد قتالا واجتياحا اسرائيليا، فيما يطلق قناصة الاحتلال النار على كل من يتحرك في شارع الثلاثين.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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