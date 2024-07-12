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محافظ الخليل خالد دودين..

إزاله الاعتداء الذي أحدثته سلطات الاحتلال على معالم الحرم الإبراهيمي

إزاله الاعتداء الذي أحدثته سلطات الاحتلال على معالم الحرم الإبراهيمي
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ الخليل خالد دودين، صباح اليوم الجمعة، إزالة التعديات التي حاولت سلطات الاحتلال من خلالها تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف بسقف صحن الحرم بالحديد والإسمنت.

العالم - فلسطين المحتلة

ووجه المحافظ الشكر لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية على وقفتهم، التي كان لها الأثر في إيقاف هذا الاعتداء، داعيا لتكثيف تواجد المواطنين الفلسطينيين في الحرم والصلاة فيه، مؤكدا أنه سيبقى مسجدا إسلاميا خالصا.

بدوره، شكر مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي، في موعظة الفجر، كل الجهود المثمرة التي ساهمت في منع إبقاء هذا الاعتداء وتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى أن هذه الجهود المشتركة كانت السر وراء نجاح عملية إزالة الاعتداء بشكل سريع وفعّال.

ولفت إلى الجهود المبذولة والدعوات المستمرة لتكثيف شد الرحال إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال إطلاق العديد من الفعاليات داخله، سواء حملة الفجر العظيم أو إطلاق المسابقات والدروس الوعظية وغيرها من البرامج.

كما دعا جميع المواطنين الفلسطينيين للتوافد بشكل دائم ومستمر نحو الحرم الإبراهيمي الشريف، لأداء الصلاة فيه في جميع الأوقات

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