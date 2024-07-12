ايران تدعو روسيا لتوسيع التعاون الثقافي بينهما

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, قال كنعاني خلال تفقده مركز اللغة والثقافة الإيرانية في جامعة موسكو الحكومية للغات الأجنبية إن العلاقات بين إيران وروسيا تمر بفترة ازدهار وتطور، وينبغي تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين البلدين بالتزامن مع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وفي لقائه مدير هذا المركز ألكسندر باليشوك أضاف كنعاني : نحن في وزارة الخارجية الإيرانية نحاول مساعدة الوزارات والمراكز الثقافية في البلدين على توسيع العلاقات.

وأشار إلى زيادة التبادلات السياحية بين إيران وروسيا بعد تنفيذ اتفاقية إلغاء التأشيرة للرحلات الجماعية للسياح، معربا عن أمله في أن نشهد، من خلال الجهود المشتركة لطهران وموسكو، تطورا متزايدا في العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن ارتياحه لتواجده في مركز اللغة والثقافة الإيرانية بجامعة موسكو الحكومية للغات الأجنبية وقال: لحسن الحظ، يتمتع تعليم اللغة الفارسية في هذه الجامعة بخلفية جيدة وقد صاحبته نتائج وتجارب جيدة.

وبدوره قدم ألكسندر باليشوك مدیر مركز اللغة والثقافة الإيرانية وأستاذ اللغة الفارسية في قسم اللغات الشرقية بجامعة موسكو الحكومية للغات الأجنبية تقريرًا عن أنشطة كرسي اللغة الفارسية في هذه الجامعة.

وأوضح: أن خلفية تدريس اللغة الفارسية في جامعة موسكو للغويات تزيد عن 20 عاماً ويتولى تدريس اللغة الفارسية سبعة أساتذة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد زار روسيا للمشاركة في اجتماع المتحدثين باسم وزارات خارجية دول البريكس.