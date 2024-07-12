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خلال زيارة قاليباف الى روسيا..

ايران تدعو ارمينيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما

ايران تدعو ارمينيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشوری الإسلامي محمد باقر قالیباف ان علاقاتنا الاقتصادية مع أرمينيا مناسبة وعلينا أن نسير نحو تطويرها.

العالم-ايران

و أضاف رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني الذي يتواجد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في لقائه مع نائب رئيس برلمان ارمينيا، روبین روبینیان: إن سياستنا المحددة هي توسيع العلاقات مع جيراننا.

واضاف قاليباف: خطنا الأحمر هو حدوث اى تغيير حدودي في دول جوار إيران وقد أكدنا على ذلك مرات عديدة. وتابع: علاقاتنا الاقتصادية مع أرمينيا مناسبة وعلينا أن نتحرك نحو تطويرها.

وشدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في هذا اللقاء: من مفاخر الجمهورية الإسلامية هي وجود ممثلي الديانات السماوية في البرلمان.

وبدوره شكر نائب رئيس البرلمان الأرمني إيران على دعمها لسلامة أراضي ارمینیا كما دعا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران.

هذا ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشسلاف فالودين ورئيسة المجلس الفدرالي الروسي، فالنتينا ماتوينكو للمشاركة في الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

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