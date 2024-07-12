الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نبيل قاووق..

الإسرائيليون غارقون في بحر الخوف من كابوس المواجهة مع لبنان

الإسرائيليون غارقون في بحر الخوف من كابوس المواجهة مع لبنان
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق  “إن الإسرائيليين غارقون في بحر الخوف ويعيشون كابوس المواجهة مع لبنان” .

العالم - لبنان

كلام الشيخ قاووق جاء خلال المجلس العاشورائي الذي أقيم في حسينية بلدة الدوير الجنوبية بمشاركة شخصيات وفاعليات ،وعلماء دين وعوائل الشهداء، مضيفا: “مسيرات المقاومة كسرت التفوق الإسرائيلي أما القبة الحديدية التي هي مظلة حماية للإسرائيليين فشاهدتم كيف دمرتها صواريخ المقاومة”.

وقال سماحته:” بات الإسرائيليون مكشوفين ولا غطاء يحميهم من الصواريخ والمسيرات وهذا تبدل جوهري في الصراع .

وأكد ان الكيان المحتل خسر الحرب و"نتنياهو" بالتحديد خسر الحرب وهو يريد أن لا يخسر حكومته وهذا جوهر وسر موقف نتنياهو والمقاومة تفرض على العدو أن يخضع للشروط والمعادلات في الميدان” .

ولفت إلى أن “الميدان هو الطريق الوحيد لإجبار العدو الإسرائيلي لإيقاف العدوان على غزة وليس الإتصالات السياسية ولا البيانات” .

وأشار إلى أن المعركة واحدة والمصير واحد ولا وقف لإطلاق النار في الجنوب إلا بوقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بين “حزب الله” والمقاومة الفلسطينية ضيق الخناق على العدو الإسرائيلي وقطع الطريق على أميركا وغيرها من أن يستفردوا بغزة” .

اضاف الشيخ قاووق: “كل الضغوط العسكرية والسياسية على “حزب الله” لإيقاف جبهة الجنوب حتى يستفردوا في غزة كل هذه الجهود باءت بالفشل “.

وختم: “العدو المهزوم والمرتعب لا يمكنه أن يهدد المنتصر والقوي في الميدان، وهذه التهديدات ليست جديدة ولا تخيفنا ولا نستخف بها بل نستعد كل يوم بالسلاح والعديد للهجوم والدفاع لنصنع في أي حرب يفرضها العدو نصرا تاريخيا للبنان ونصنع نكبة كبرى للعدو”.

المصدر: موقع المنار

روابط ذات صلة

حزب الله: أعددنا لكل مرحلة من الحرب سلاحها ومفاجآتها!

حزب الله: انتصار العام 2000 سيتجدد في معركة النصرة لغزة

حزب الله: المسيرات الانقضاضية تصل إلى حيث تريد المقاومة

حزب الله يستهدف مبنى في 'أدميت' وموقعي 'حدب يارون' و'بركة ريشا'