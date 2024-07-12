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البرازيل تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران

البرازيل تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

التقی الناطق باسم الخارجیة الإیرانیة ناصر کنعاني الیوم الجمعة نظيره البرازيلي جويل سامبايو علی هامش اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية دول البريكس.

العالم-ايران

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء قدرات التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام والدبلوماسية العامة، وشددا على الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية وتوسیع العلاقات بين أعضاء مجموعة البريكس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البرازيلية جويل سامبايو في هذا اللقاء عن استعداد وزارة خارجية بلاده لتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الجديدة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني وصل إلى روسيا بهدف المشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس الذي عقد اليوم في موسکو.

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