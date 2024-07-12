شاهد.. إيران تحيي اليوم العالمي للطفل الرضيع

العالم – خاص بالعالم

واقيمت المراسم بحضور النساء والأمهات والأطفال الرضع، وذلك تخليداً لذكرى الطفل الرضيع الذي استشهد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة.

وتقام هذه المراسم كل عام في اول جمعة من شهر محرم الحرام بحضور كبير من النساء اللاتي يصطحبن معهن اطفالهن الرضع للمشاركة فيها والهدف من اقامتها هو إظهار مظلومية رضيع الامام الحسين (ع) وهو عبد الله الرضيع المعروف بـ "علي الأصغر". وهو أصغر شهيد بين شهداء كربلاء.

ولد بمقتضى الحساب في شهر رجب عام 60 للهجرة واستشهد مع والده واخوانه وعمه العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في يوم عاشوراء وعمره حوالي ستة أشهر في معركة كربلاء بسهم من حرملة بن كاهل الأسدي الكوفي وبامر من عمر بن سعد ودفن في كربلاء.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..