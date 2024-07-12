بزشكيان: نولي اهتماما خاصا لتعميق العلاقات مع دول الجوار

العالم-ايران

وردا على مكالمات هاتفية أو رسائل مكتوبة من قادة ومسؤولين من أكثر من 40 دولة، أكد الرئيس المنتخب بزشكيان على ان النهج الرئيسي في السياسة الخارجية للحكومة الجديدة هو فتح آفاق جديدة وتوسيع علاقات الصداقة بشكل شامل مع الحكومات الأخرى على أساس الحوار والتعاون والمساواة والاحترام المتبادل.

واضاف بأن حكومته ستولي اهتماما خاصا ورفيعا لتعميق العلاقات الشاملة مع دول الجوار وحكومات المنطقة والحكومات الأخرى قدر الإمكان.

وحتى الآن فقد رد الرئيس المنتخب على المكالمات الهاتفية أو الرسائل المكتوبة لقادة ومسؤولي دول مثل : روسيا ،الصين،أمير الكويت ،الإمارات العربية المتحدة (الرئيس ورئيس الوزراء) ،العراق (الرئيس ورئيس الوزراء) ،ملك البحرين، بنغلاديش (الرئيس ورئيس الوزراء)، باكستان (الرئيس ورئيس الوزراء)، الأردن، مصر، سوريا، الجزائر، موريتانيا، أذربيجان، أرمينيا، تركمانستان، قيرغيزستان، أوزبكستان. طاجيكستان، بيلاروسيا، جورجيا، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، نيكاراغوا، إثيوبيا، جنوب أفريقيا، سيشيل، الهند، جزر المالديف، تركيا، صربيا، كرواتيا، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية .