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ارتقاء 4 عمال إغاثة دولية بقصف للاحتلال غربي خانيونس

ارتقاء 4 عمال إغاثة دولية بقصف للاحتلال غربي خانيونس
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 عمال من مؤسسات إغاثة دولية، إثر قصف مستودع مساعدات في المواصي غربي خانيونس، فيما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ280، وسط اشتداد القصف على مختلف أنحاء القطاع.

العالم - فلسطين

وأكّدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع، وصل منهما للمستشفيات 50 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38345 شهيدا و88295 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعلى الصعيد السياسي، قالت حركة حماس إن الوسطاء لم يبلغوها لغاية الآن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفي المقابل صرح مستشار البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية بمفاوضات غزة.

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