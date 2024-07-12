خطيب جمعة طهران: حضور الشعب الايراني لصناديق الاقتراع أحبط مؤامرة العدو

العالم-ايران

ومن على منبر صلاة الجمعة اليوم 12 تموز/يوليو التي اقيمت في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران، اعتبر خطيب جمعة طهران اية الله السيد "احمد خاتمي" ان حضور الشعب الايراني الى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الايرانية الاخيرة قد احبط مؤامرة العدو.

وضمن تشكره وتقديره لجهود ودور قائد الثورة الاسلامية ، لفت خطيب جمعة طهران الى انه خلال الـ50 يوما الماضية وبتوجيهات قائد الثورة الحكيمة لم تواجه البلاد اي خلل او اي مشكلة تذكر مشيرا الى ان الامام الخميني (رض) كان يحض على دعم ولاية الفقيه حتى لاتتضرر البلاد.

واشاد اية الله خاتمي بحضور الشعب الايراني الى صناديق الاقتراع خلال الجولتين الانتخابيتين بحيث جمع الشعب الايراني العظيم 55 مليون صوتا في صناديق الاقتراع .

واضاف بأن الاعداء حاولوا بكا ما اوتيوا لثني الشعب عن الادلاء باصواته عبر اثارة اليأس والاحباط في المجتمع الايراني الا ان الشعب الايراني اليقظ شارك بحماسة في عملية الاقتراع قاطعا الطريق امام مؤمرات الاعداء.

واكد على ضرورة التأزر والتعاون واللحمة الوطنية في كافة المجالات من اجل النهوض بالوطن وازدهاره.

ورأى بأن الرئيس الايراني المنتخب ليس فقط رئيسا لمن صوتوا له ، انما هو رئيس كل افراد المحتمع الايراني ويجب معاملة جميع افراد الشعب بسواسية وبموجب الدستور.

وضمن تهنئته مسعود بزشكيان على فوزه في الانتخابات الرئاسية ،اوضح اية الله خاتمي بأنه يجب على رئيس الجمهورية ان يتمتع برحابة صدر، وتوجه بالشكر الى كل الجهات التي اسهمت في انجاح العملية الانتخابية بشكل هادىء ونزيه.

وفيما يتعلق بمراسم اداء اليمين الدستورية،اعرب خطيب جمعة طهران عن امله في ان يقوم الرئيس الايراني المنتخب بتشكيل حكومته بعد اداء اليمين الدستورية على اساس اهلية الاشخاص لمناصبهم ومسؤولياتهم .