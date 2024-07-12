غزة هاشم كربلاء العصر.. ترند يشعل مواقع التواصل

العالم – نقطة تواصل

وعادت عاشورا أمام الحسين -عليه السلام- وعادت ثورة المظلوم على الظالم، هذا العالم كربلاء تجلت على أرض غزة وما أشبه رمال غزة برمال صحراء نينوا، وصحيح أن الجغرافيا الفاصلة بين كربلاء وغزة، هي تسعمئة كيلومتر إلا ان تشابه الأحداث بالمظلومة وقلة الناصر وخذلان الأشقاء وجرائم التجويع والتعطيش والنهب والحرق جلعت من غزة هاشم كربلاء هذا العصر.

غزة كربلاء هذ العصر هكذا اصطلح عليها في المنصات الرقمية، فقد تداول النشطاء العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات والهاشتاغات ذات الصلة. وفي هذا الاطار هاشتاغ كربلاء العصر كان الأكثر تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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