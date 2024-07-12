285 عملية قصف على العراق خلال 27 يوماً 

العالم - العراق

وقال مسؤول مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة كامران عثمان في بيان، ان "الجيش التركي قصف إقليم كردستان لـ285 مرة خلال 27 يوماً للفترة من 15 حزيران إلى 11 تموز الجاري معظمها في حدود محافظة دهوك".

واضاف عثمان إن "ذلك تسبب بإخلاء ثماني قرى في قضاء العمادية بشكل كامل"، مشيرا الى ان "هناك 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء".

وذكر أن "نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية خلال هذه الفترة، معظم أفرادها كانوا على حدود قرية نيسكا، حيث جرى إجلاء جميع السكان، أي 26 عائلة"، مؤكداً أن "القصف تسبب بإحراق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في المحافظة".