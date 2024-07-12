شاهد.. كمائن موت رهيبة في غزة ترهق جيش الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

بكثير من البأس والشجاعة المثيرة، يتنقل هؤلاء المقاومون بكل قوة وثبات بين اليات الاحتلال ،ويقومون بتدميرها بمن فيها.



وتواصل سرايا القدس، الى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية، تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور القتال في قطاع غزة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف قواته وآلياته.

وفي السياق، عرضت سرايا القدس مشاهد من استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة، بقذائف الهاون.



والجمعة، وبنتيجة استمرار ضربات المقاومة، أفادت التقارير بانسحاب قوات الاحتلال من منطقة الصناعة ومحيط الجامعات.



ثمانون يوما بعد المائتين ،ولا يزال الاحتلال الاسرائيلي يراهن على تعب المقاومة ،الا ان الميدان يقول عكس ذلك،فالمقاومة لا زالت تكيل له الضربات النوعية وتواصل اصابته في المقتل وهو الغارق برمال غزة ويأن تحت ضربات مقاوميها.



هنا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع نشر الاعلام العسكري في كتائب القسام مشاهد استهداف جنود وآليات الاحتلال أثناء دخول فريق قتالي للشارع الأول.



كما تتواصل المواجهات العنيفة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة،حيث استهدفت كتائب القسام دبابتين من نوع ميركفاه بقذيفتي تاندوم قرب مفترق الزهار. كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة اسرائيلية راجلة بقذيفة تي بي جي وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار أيضا.كما دكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم.



وفي مناطق القتال المتقدمة جنوب غرب مدينة رفح، تمكن مقاومون من استهداف ناقلة جند اسرائيلية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع دي تسعة بقذائف الار بي جي والياسين مئة وخمسة في محيط مجمع قبيلة.

وتواجه قوات الاحتلال التي تعيد اقتحامها مناطق في غزة كمائن موت رهيبة، ترهق الاحتلال وتدفعه الى الانسحاب من بعض المواقع ،حيث أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن محور نتساريم وحده شهد في الايام الثلاثة الماضية تسع عمليات عسكرية كبيرة شنتها المقاومة ضد جنود الاحتلال وآلياته المختلفة.