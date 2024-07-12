أوكرانيا تكشف حصيلة ما تلقته من تمويل خارجي منذ بداية العام

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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأوكرانية: "هذا العام، تلقت ميزانية الدولة 16 مليار دولار من التمويل الخارجي، ومن المتوقع استقبال 22 مليار دولار أخرى بحلول نهاية العام".

وفي شهر مارس الماضي، أفاد رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاس أن أوكرانيا خصصت ما يقرب من نصف ميزانيتها السنوية البالغة 87 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، لكن إيراداتها المحلية بلغت 46 مليار دولار فقط.

ومن المتوقع أن ينمو العجز في الميزانية بسبب موجة التعبئة المتوقعة، حيث ستكون هناك حاجة إلى المليارات لرواتب وتدريب ومعدات المجندين.

وفي 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الجاري التسريح من الخدمة، إلى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022.