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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب كرمان جنوب شرقي ايران ولا خسائر

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب كرمان جنوب شرقي ايران ولا خسائر
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مركز رصد الزلازل الايراني عن تعرض منطقة "رابر" في محافظة كرمان جنوب شرقي ايران لزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختربعد ظهر اليوم الجمعة.

العالم-ايران

واعلن مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع على بعد 17 كلم من رابُر و 28 كلم من منطقة درب بهشت و 35 كلم من بزنجان.

كما يبلغ عمق هذا الزلزال 10 كيلومترات.

ووفقا لما اعلنه مدير عام ادارة الازمات بمحافظة كرمان، حميد سالخورده، ان الزلزال لم سفر عن اي خسائر مادية او بشرية .

وافادت جمعية الهلال الاحمر الايراني في محافظة كرمان عن ارسال اربعة فرق انقاذ الى المنطقة المذكورة عقب الابلاغ عن وقوع هذا الزلزال.

كما تم ارسال فرق متخصصة لتقييم الاضرار المحتملة الى القري القريبة من مركز الزلزال.

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